Саакашвили назвал себя "личным узником" Путина в письме к Зеленскому

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо Владимиру Зеленскому.

"Поскольку я фактически являюсь личным узником [Владимира] Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", – отметил он.

Также Саакашвили заявил, что ему приятна поддержка украинского лидера.

"Уважаемый Владимир Александрович, глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, не признает никто в мире", – написал он в Facebook.

Саакашвили заявил, что Украина является для него второй родиной, где он обрел семью, друзей и гражданство, а также смог внести свой вклад в реформы страны.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе сообщил, что Саакашвили прибыл на территорию страны, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.

В тюрьме Саакашвили навестила грузинский омбудсмен Нино Ломджария. Она рассказала журналистам, что бывший президент Грузии назвал себя политзаключенным.

