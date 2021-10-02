Власти Грузии заявили, что Саакашвили планировал совершить госпереворот

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Фото: Georgian Interior Ministry Press Service via AP
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в страну, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки. Об этом заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.
"Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление", – сказал политик.
Также он сообщил, что все процедуры, связанные с задержанием Саакашвили и его последующей отправкой в тюрьму, будут вестись в соответствии с правовыми нормами
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы внести дестабилизацию.
В тюрьме Саакашвили навестила грузинский омбудсмен Нино Ломджария. Она рассказала журналистам, что бывший президент Грузии себя политзаключенным и объявил голодовку.
Ломджария также добавила, что Саакашвили требует встречи с консулом Украины и не желает обсуждать то, какими путями он приехал в Грузию.
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