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Происшествия

21:04

Посла Грузии вызвали в МИД Украины в связи с задержанием Саакашвили

происшествия за рубежом

Фото: depositphotos/billperry

Посла Грузии на Украине Теймураза Шарашенидзе вызвали в МИД страны для получения официальной информации о причинах задержания главы исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили на территории Грузии. Об этом сообщил спикер украинского дипведомства Олег Николенко.

"Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии. В министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания", – написал Николенко в Twitter.

В свою очередь, в Грузии заявляют, что приговоры, вынесенные в отношении экс-президента страны Саакашвили, не подлежат обжалованию. По словам прокурора Джарджи Циклаури, политик признан виновным по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани.

"Решения суда по указанным делам окончательны и обжалованию не подлежат", – цитирует Циклаури ТАСС.

Он пояснил, что в качестве наказания экс-президенту избрано лишение свободы сроком на шесть лет. Также Циклаури сообщил, что полиция начала расследование в отношении Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании на территории страны экс-президента Михаила Саакашвили. Он пояснил, что экс-президент Грузии был помещен в пенитенциарное учреждение.

В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти страны не раз заявляли, что задержат его при пересечении границы. Сообщалось, что ему грозит не менее 9 лет лишения свободы.

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