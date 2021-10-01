Михаил Саакашвили задержан в Грузии

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании на территории страны экс-президента Михаила Саакашвили.

"Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан", – цитирует Гарибашвили ТАСС.

Он пояснил, что экс-президент Грузии был помещен в пенитенциарное учреждение. Премьер-министр не уточнил, где именно был задержан Саакашвили, однако отметил, что задержание было проведено на высшем уровне.

"У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", – заявил Гарибашвили.

Ранее Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся в Грузию. Однако в МВД страны данную информацию не подтвердили и заявили, что он не пересекал государственную границу Грузии.

До этого экс-президент рассказывал о планах вернуться в страну к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре.

В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти страны не раз заявляли, что задержат его при пересечении границы. Согласно уголовному кодексу Грузии, ему грозит не менее 9 лет лишения свободы.