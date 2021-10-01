В МВД опровергли сообщения о возвращении Саакашвили в Грузию

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не приезжал в страну, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

"Он не пересекал государственную границу Грузии", – говорится в сообщении.

О нахождении на территории страны Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", – написал он.

До этого экс-президент рассказывал о планах вернуться в страну к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре.

На родине Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти Грузии не раз заявляли, что задержат его при пересечении границы.

Ранее Саакашвили заявлял, что в долгосрочной перспективе "Северный поток – 2" может стать полезным для Киева. В будущем он научит украинские власти экономить газ и даже экспортировать его в другие страны.

