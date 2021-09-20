Саакашвили объяснил, почему "Северный поток – 2" полезен для Украины

Фото: depositphotos/Imagecom

В долгосрочной перспективе "Северный поток – 2" может стать полезным для Киева, считает глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его мнению, российский проект в будущем научит украинские власти экономить газ и даже экспортировать его в другие страны.

"У Украины достаточно собственного газа. <...> Украинцы будут добывать свой собственный газ, научатся его экономить", – сказал он в интервью порталу Energetyka24.

В то же время он отметил, что в краткосрочной перспективе газопровод является для Киева "очень опасной штукой" и "крупной дипломатической геополитической катастрофой", поскольку в случае "нападения России весной будущего года" западные страны будут "с меньшим желанием" поддерживать Украину.

Накануне замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль рассказала о способе "победить" "Северный поток – 2". Для этого, по ее словам, следует обеспечить на время отопительного сезона достаточный объем газа в хранилищах, а также включить Украину в "группу риска" вместе с Германией, Польшей и Словакией.