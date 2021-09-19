В Раде заявили, что Киев "подставился" из-за отсутствия контракта с "Газпромом"

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Украина оказалась в крайне невыгодном положении в условиях рекордных биржевых цен на газ и отказа от прямого контракта с "Газпромом", заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

"Мы, к огромному сожалению, подставились. Не исключаю, что <...> в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объемов газа", – сказал парламентарий в эфире телеканала "Первый независимый".

Он не исключил, что Киеву все же придется поднять вопрос о заключении прямого контракта с "Газпромом" на поставки газа из-за ценового и физического дисбаланса. Кучеренко также считает, что Украина столкнется с проблемами в вопросе генерации электроэнергии с вероятностью 99 процентов.

Накануне замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль рассказала о способе "победить" "Северный поток – 2". Для этого, по ее словам, следует обеспечить на время отопительного сезона достаточный объем газа в хранилищах, а также включить Украину в "группу риска" вместе с Германией, Польшей и Словакией.

Ранее старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштайн призвал украинские власти не зацикливаться на вопросах о "Северном потоке – 2" и транзите российского газа. По его мнению, Киеву нужно "смотреть в будущее" и интегрироваться в европейскую энергетическую систему.