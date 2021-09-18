На Украине назвали способ "победить" "Северный поток – 2"

19:16
Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
На Украине рассказали о способе "победить" "Северный поток – 2". По словам замминистра энергетики Украины Елены Зеркаль, есть риск остаться без транзита газа, сообщает РИА Новости.
Как заявила Зеркаль, стране уже на данный момент нужно перестроить газотранспортную систему в случае, если российский концерн остановит транзит через Украину и Киеву придется покупать топливо из Европы.
Кроме того, замминистра пожаловалась на поведение Германии, так как в Берлине якобы не берут во внимание "угрозу".
Она назвала ситуацию с газом серьезной, но при этом отметила, что у Украины есть выход.
"Первое – нужно защитить потребителей от возможных остановок транзита", – подчеркнула она.
Для этого, по ее словам, следует обеспечить на время отопительного сезона достаточный объем газа в хранилищах, а также включить Украину в "группу риска" вместе с Германией, Польшей и Словакией. Замминистра объяснила, что внесение государства в этот механизм уравняет ее в статусе с Германией, тем самым предоставив защиту Киеву.
Ранее старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштайн призвал украинские власти не зацикливаться на вопросах о "Северном потоке – 2" и транзите российского газа. По его мнению, Киеву нужно "смотреть в будущее" и интегрироваться в европейскую энергетическую систему.
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