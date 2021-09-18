В Европарламенте пригрозили "Северному потоку – 2" превращением в "инвестиционные руины"

20:17
Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa
Депутат Европарламента от германской партии "Зеленые" Райнхард Бютикофер уверен, что на данный момент рано радоваться достройке "Северного потока – 2". Об этом сообщает ТАСС.
"Торжествующие возгласы, которыми российская сторона отмечает завершение "Северного потока – 2", преждевременны", – заявил политик.
Он предупредил, что проекту еще предстоит процесс сертификации, который может занять месяцы. Если в итоге раскроется, что трубопровод не соответствует европейскому праву, то он может превратиться в "инвестиционные руины".
Отмечается, что данная партия не раз на самых разных уровнях выступала против осуществления проекта "Северный поток – 2".
Ранее сообщалось, что "Северный поток – 2" предоставит России огромные рычаги влияния на ряд европейских стран. Так считает директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.
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