В Европарламенте пригрозили "Северному потоку – 2" превращением в "инвестиционные руины"

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa

Депутат Европарламента от германской партии "Зеленые" Райнхард Бютикофер уверен, что на данный момент рано радоваться достройке "Северного потока – 2". Об этом сообщает ТАСС.

"Торжествующие возгласы, которыми российская сторона отмечает завершение "Северного потока – 2", преждевременны", – заявил политик.

Он предупредил, что проекту еще предстоит процесс сертификации, который может занять месяцы. Если в итоге раскроется, что трубопровод не соответствует европейскому праву, то он может превратиться в "инвестиционные руины".

Отмечается, что данная партия не раз на самых разных уровнях выступала против осуществления проекта "Северный поток – 2".

Ранее сообщалось, что "Северный поток – 2" предоставит России огромные рычаги влияния на ряд европейских стран. Так считает директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.