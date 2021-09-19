В Киеве рассказали о расплате за слова Зеленского о "грязном российском газе"

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Украина является единственным государством в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ и теперь вынуждена его покупать по рыночной завышенной цене, заявил украинский экс-министр экономики Виктор Суслов.
Он считает, что к сложившейся ситуации привел непрофессионализм действующей власти и заявление президента Украины Владимира Зеленского про "самый грязный в мире российский газ".
"Сейчас у нас могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике. <...> Помните <...> заявление, что "мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?" – приводит слова Суслова РИА Новости.
Зеленский во время визита в Вашингтон заявил, что российский газ – "самый грязный в мире" из-за якобы имеющих место значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также "из-за коррупции, шантажа и манипуляции".
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что такое заявление Зеленский сделал "не от большого ума". Министр также подчеркнул, что Киев хочет искусственно сохранить и нарастить русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти.
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