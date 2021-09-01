Лавров прокомментировал заявления Киева о "самом грязном российском газе"

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Заявления украинских политиков на исторические темы, как и высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире российском газе", делаются не от большого ума. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. То говорят, что крещение Руси – это как раз праздник именно украинский и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно", – приводит слова министра ТАСС.
Министр подчеркнул, что Киев хочет искусственно сохранить и нарастить русофобскую риторику и деятельность, чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти.
Он подчеркнул, что власть пытается играть на очевидном стремлении Запада всячески использовать различные методы и действия, пытаясь выводить РФ из равновесия, дестабилизировать, отвлечь внимание от решения важнейших проблем и сделать внешнюю политику менее активной.
"На этом спекулирует украинский режим, это очевидно для всех. Единожды поставив на него, сейчас Западу как-то не очень комфортно сразу отказываться от этой ставки. Она явно проиграла, осознание этого приходит, но пока еще не выразилось в практических шагах", – сказал Лавров.
Зеленский во время визита в Вашингтон заявил, что российский газ – "самый грязный в мире" из-за якобы имеющих место значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также "из-за коррупции, шантажа и манипуляции".
Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев рассматривает сохранение транзита газа из России в Европу как гарантию от возможной войны с Москвой.
По его мнению, риск полномасштабной войны создает "Северный поток – 2", который несет угрозу прекращения транзита газа через Украину и военного вторжения РФ.
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