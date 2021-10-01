В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу Украины

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В МВД Грузии заявили, что экс-президент страны Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу Украины. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе.

"У нас была активная коммуникация с украинской стороной. От их имени я могу вам с уверенностью и однозначно сказать, что Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу Украины", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся в Грузию. Однако в МВД страны данную информацию не подтвердили и заявили, что он не пересекал государственную границу Грузии.

До этого экс-президент рассказывал о планах вернуться в страну к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре.

На родине Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти Грузии не раз заявляли, что задержат его при пересечении границы.

