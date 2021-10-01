В Кремле отреагировали на возвращение в Грузию Саакашвили

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В Кремле не видят риска из-за возвращения на родину бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, там, где Саакашвили, происходит цирк.

"Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан, где находится этот гражданин", – приводит слова Пескова "Газета.ру".

При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что местоположение Саакашвили не является вопросом Кремля.

Ранее Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся в Грузию. Однако в МВД страны данную информацию не подтвердили и заявили, что он не пересекал государственную границу Грузии.