Телеканалы Грузии показали Саакашвили в наручниках

Видео: youtube.com/VOA Georgian

На грузинских телеканалах появились кадры, на которых правоохранители доставили экс-президента страны Михаила Саакашвили в наручниках в Руставскую тюрьму.

Ранее в социальных сетях появилось обращение бывшего президента Саакашвили, которое было записано в пятницу до его ареста. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Меня могут сейчас задержать в Тбилиси, но знайте, что я боролся до конца", – сказал он.

Экс-президент также призвал принять участие в местных выборах всех сторонников оппозиции, чтобы отпраздновать общую победу 3 октября.

Ближайшие сторонники Саакашвили подтвердили журналистам, что он был задержан в Тбилиси и препровожден в тюрьму в городе Рустави.

Известно, что в тюрьму, где в данный момент находится политик, прибыла омбудсмен Грузии, чтобы ознакомиться с его состоянием.

Ранее Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся в Грузию. Однако в МВД страны данную информацию не подтвердили и заявили, что он не пересекал государственную границу Грузии.

До этого экс-президент рассказывал о планах вернуться в страну к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре.

В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти страны не раз заявляли, что задержат его при пересечении границы. Согласно уголовному кодексу страны, ему грозит не менее 9 лет лишения свободы.