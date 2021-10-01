Зеленский выразил обеспокоенность в связи с задержанием Саакашвили в Грузии

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Фото: EPA/STEFANIE LOOS/POOL/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен в связи с задержанием в Грузии экс-президента страны и главы исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
"Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации. Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина", – написал Никифоров в Facebook.
Он отметил, что посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании Саакашвили. По словам Никифорова, украинские дипломаты делают все необходимое для предоставления ему необходимой помощи.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании на территории страны экс-президента Михаила Саакашвили. Он пояснил, что экс-президент Грузии был помещен в пенитенциарное учреждение.
В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти страны не раз заявляли, что задержат его при пересечении границы. Согласно уголовному кодексу Грузии, ему грозит не менее 9 лет лишения свободы.
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