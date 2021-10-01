Президент Грузии заявила, что не помилует Саакашвили

01 октября, 23:31
Фото: Czarek Sokolowski/AP
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Грузию для того, чтобы внести дестабилизацию. С таким заявлением она выступила во время своего телеобращения.
"Он пришел в страну для того, чтобы внести дестабилизацию, несмотря на все советы и предупреждения всех международных партнеров", – сказала она.
Также премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что власти предотвратили беспорядки в стране задержанием Саакашвили.
"Его провокация могла перейти в серьезное противостояние. Мы можем с уверенностью сказать, что предотвратили большую провокацию и беспорядки в стране, – пояснил премьер.
По его словам, власти были информированы о приезде бывшего президента, но опровергали это в течение дня, чтобы не помешать тайной операции.
Кроме того, прокурор по делу Саакашвили Джарджи Циклаури опроверг сообщения, что он сдался сам. По его словам, экс-президента задержали на конспиративной квартире.
"МВД Грузии получило оперативную информацию, что Саакашвили скрывался на определенном адресе, после чего была запланирована и качественно выполнена операция, в результате которой разыскиваемый Саакашвили был обнаружен на конспиративной квартире", – рассказал он в эфире телекомпании Рустави 2.
Ранее о задержании Саакашвили на территории Грузии сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он пояснил, что политик помещен в пенитенциарное учреждение.
До этого Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся в Грузию. Однако в МВД страны данную информацию не подтвердили и заявили, что он не пересекал государственную границу Грузии.
До этого экс-президент рассказывал о планах вернуться в страну к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре.
В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти страны не раз заявляли, что задержат его при пересечении границы. Согласно уголовному кодексу страны, ему грозит не менее 9 лет лишения свободы.
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