В Кремле прокомментировали задержание Михаила Саакашвили

01 октября, 22:00
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на территории Грузии. Об этом сообщает ТАСС.
"Нам неинтересна его судьба", – сказал Песков.
Так представитель Кремля ответил на вопрос, удивлены ли в Кремле таким развитием событий вокруг Саакашвили.
Ранее о задержании Саакашвили на территории Грузии сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он пояснил, что политик помещен в пенитенциарное учреждение.
До этого Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся в Грузию. Однако в МВД страны данную информацию не подтвердили и заявили, что он не пересекал государственную границу Грузии.
До этого экс-президент рассказывал о планах вернуться в страну к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре.
В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти страны не раз заявляли, что задержат его при пересечении границы. Согласно уголовному кодексу страны, ему грозит не менее 9 лет лишения свободы.
Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию
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