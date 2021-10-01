В Кремле прокомментировали задержание Михаила Саакашвили

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на территории Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

"Нам неинтересна его судьба", – сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, удивлены ли в Кремле таким развитием событий вокруг Саакашвили.

Ранее о задержании Саакашвили на территории Грузии сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он пояснил, что политик помещен в пенитенциарное учреждение.

До этого Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся в Грузию. Однако в МВД страны данную информацию не подтвердили и заявили, что он не пересекал государственную границу Грузии.

До этого экс-президент рассказывал о планах вернуться в страну к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре.

В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти страны не раз заявляли, что задержат его при пересечении границы. Согласно уголовному кодексу страны, ему грозит не менее 9 лет лишения свободы.