Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политзаключенным

01 октября, 23:22
Фото: ZUMA Wire/Zuma/TASS
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания заявил, что объявляет голодовку. Его слова передала журналистам грузинский омбудсмен Нино Ломджария.
Она также рассказала, что Саакашвили не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.
"Он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политическим заключенным", – приводит слова омбудсмена РИА Новости.
Ломджария добавила, что Саакашвили требует встречи с консулом Украины и не желает обсуждать то, какими путями он приехал в Грузию.
Она также передала некоторые подробности задержания политика. Омбудсмен рассказала, что Саакашвили сам открыл дверь полиции, он не оказывал сопротивления, поэтому правоохранители не применяли силу.
"В ходе задержания он был один, он сам открыл дверь полиции", – рассказала Ломджария.
О задержании Саакашвили на территории Грузии ранее сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. До этого Саакашвили написал в социальных сетях, что вернулся в Грузию. Однако в МВД страны данную информацию не подтвердили и заявили, что он не пересекал государственную границу Грузии.
В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти страны не раз заявляли, что задержат его при пересечении границы. Согласно уголовному кодексу страны, ему грозит не менее 9 лет лишения свободы.
Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию
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