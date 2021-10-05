Пушков заявил, что Саакашвили добегался

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили исчерпал себя в качестве политика, считает российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сторонники Саакашвили провели митинг возле тюрьмы в грузинском городе Рустави. В мероприятии приняли участие порядка тысячи человек.

"Не исключено, что Саакашвили добегался: через границы, через расстояния, по крышам и по улицам, где когда-то вел за собой толпы", – заявил Пушков.

Сенатор обратил внимание, что в Грузии не было зафиксировано всеобщего недовольства после ареста экс-лидера страны. Пушков заявил, что Саакашвили ждет заслуженный отдых.

"Политика бывает беспощадна к тем, кто теряет нить ее логики", – подытожил сенатор.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе сообщил, что Саакашвили прибыл на территорию страны, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.

В тюрьме Саакашвили навестила грузинский омбудсмен Нино Ломджария. Она рассказала журналистам, что бывший президент Грузии назвал себя политзаключенным.