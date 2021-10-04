В прокуратуре заявили, что Саакашвили незаконно пересек границу Грузии 29 сентября

Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 29 сентября незаконно пересек государственную границу страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

"После незаконного пересечения границы 29 сентября 2021 года двое обвиняемых на собственном автомобиле отвезли его к месту назначения – в одну из деревень в Самегрело", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после этого Саакашвили уехал в Тбилиси и поселился в квартире.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, сообщил, что Саакашвили прибыл на территорию страны, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.

