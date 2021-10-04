Еще два человека задержали по делу о незаконном пересечении Саакашвили грузинской границы

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Грузинские правоохранители задержали еще двоих человек по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом заявил журналистам прокурор Леван Вепхвадзе.

Саакашвили задержали 1 октября. По данным РИА Новости, в тот же день был задержан владелец квартиры, где скрывался бывший президент. Ему предъявили обвинение по статье "Укрывательство преступлений".

Информацию еще о двоих задержанных по обвинению в укрывательстве преступления обнародуют в ближайшее время.

Также расследование ведется по факту содействия незаконному въезду мигранта через государственную границу и создание соответствующих условий. Каким образом Саакашвили попал в Грузию, не раскрывается.

До задержания бывший лидер страны говорил, что собирается вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили, прибывшего в страну. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе сообщил, что Саакашвили прибыл на территорию страны, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.

В тюрьме Саакашвили навестила грузинский омбудсмен Нино Ломджария. Она рассказала журналистам, что бывший президент Грузии назвал себя политзаключенным и объявил голодовку.