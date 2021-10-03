Премьер Грузии сообщил, что Саакашвили настоятельно просит вернуть его на Украину

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Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили рассказал, что бывший президент страны Михаил Саакашвили, отбывающий наказание на родине, настоятельно просит сотрудников тюрьмы отправить его на Украину. Об этом премьер сообщил в интервью телеканалу "Имеди".

"Он осознал, что находится в тюрьме в сложном положении. Он говорит сотрудникам: "Срочно верните меня на Украину". Вы представьте, в каком человек состоянии. Почему он приехал, почему он наивно поверил, что мы тут спали и за его приездом ничего бы не последовало?" – сказал Гарибашвили.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы внести дестабилизацию.

В тюрьме Саакашвили навестила грузинский омбудсмен Нино Ломджария. Она рассказала журналистам, что бывший президент Грузии себя политзаключенным и объявил голодовку.