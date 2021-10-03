Зеленский высказался о задержании Саакашвили в Грузии

13:44
Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предпримет все возможные меры для возвращения задержанного в Грузии экс-президента страны и украинского гражданина Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть", – сказал Зеленский.
Он отметил, что этим вопросом будет заниматься кабмин, министерство иностранных дел и посольство Украины в Грузии. В то же время Зеленский осудил резкий отъезд Саакашвили из страны, поскольку он возглавлял Национального совет реформ Украины.
"Я <...> должен думать о нем как о гражданине Украины. А почему он так сделал... Ну, есть там местные выборы, наверное, он думал, что это такой политический шаг... Заранее, до этого, я не знал об этом решении. Считаю, что это неправильно, все-таки он в государственной власти находится", – сказал украинский лидер.
Ранее Зеленский выразил обеспокоенность в связи с задержанием Саакашвили и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития данной ситуации.
1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы внести дестабилизацию.
В тюрьме Саакашвили навестила грузинский омбудсмен Нино Ломджария. Она рассказала журналистам, что бывший президент Грузии себя политзаключенным и объявил голодовку.
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