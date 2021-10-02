В Грузии заявили, что арест Саакашвили не повлияет на отношения с Украиной

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Отношения между Тбилиси и Киевом не будут обострены, несмотря на задержание экс-президента Грузии, а ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили. Об этом в субботу, 2 октября, заявил спикер грузинского парламента Кахабер Кучава.

"Никто и ничто не обострит наши братские отношения Украины и Грузии, тем более арест одного человека", – приводит его слова ТАСС.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы внести дестабилизацию.

В тюрьме Саакашвили навестила грузинский омбудсмен Нино Ломджария. Она рассказала журналистам, что бывший президент Грузии себя политзаключенным и объявил голодовку.

Ломджария также добавила, что Саакашвили требует встречи с консулом Украины и не желает обсуждать то, какими путями он приехал в Грузию.