Адвокат сообщил о намерении Саакашвили продолжать голодовку до освобождения

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет продолжать голодовку до тех пор, пока не освободят его. Об этом рассказал его адвокат Ника Гварамия, который также является гендиректором телеканала "Мтавари архи", пишет ТАСС.

"Я хочу, чтобы вы знали, что я не прекращу (голодовку. – Прим. ред.) ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будем на свободе. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни", – говорится в письменном обращении Саакашвили к гражданам, которое зачитал Гварамия.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, сообщил, что Саакашвили прибыл на территорию страны, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.

В тюрьме Саакашвили навестила грузинский омбудсмен Нино Ломджария. Она рассказала журналистам, что бывший президент Грузии назвал себя политзаключенным.