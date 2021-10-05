В Кремле назвали "театром абсурда" ситуацию с Саакашвили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Кремле считают ситуацию вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили театром абсурда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
"Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда", – отметил он.
При этом Песков никак не прокомментировал письма экс-лидера Грузии из заключения.
Ранее Михаил Саакашвили написал письмо Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя "личным узником" Путина. Также он заявил, что ему приятна поддержка украинского лидера.
1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе сообщил, что Саакашвили прибыл на территорию страны, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.
В тюрьме Саакашвили навестила грузинский омбудсмен Нино Ломджария. Она рассказала журналистам, что бывший президент Грузии назвал себя политзаключенным.
Саакашвили пересек границу Грузии в вентиляционной кабине трейлера – СМИ
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