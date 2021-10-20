Объявивший голодовку Саакашвили согласился на госпитализацию

Фото: Georgian Interior Ministry Press Service via AP

Объявивший в тюрьме голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на госпитализацию, чтобы сохранить здравый ум и работоспособность. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пока я нахожусь в заключении, я не получу еды ни в каком виде и готов даже умереть. В то же время я хочу сохранить здравый ум и работоспособность. Поэтому я согласен на медицинское вмешательство врачей", – зачитал послание политика его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Голодающий 20-й день Саакашвили отметил, что помощь врачей даст ему возможность бодрствовать и участвовать в текущих политических событиях и помогать Грузии, пусть даже и в ограниченной мере.

Накануне Саакашвили посетил медицинский консилиум, созданный по указу грузинского минздрава. Врачи рекомендовали госпитализировать экс-президента страны.

Ранее адвокат экс-президента Грузии Бека Басилая рассказал, что состояние находящегося в тюрьме Саакашвили ухудшается из-за объявленной голодовки. Он заявил, что Саакашвили силен, но дальнейший голод и недопуск врача спровоцируют серьезные проблемы со здоровьем.

Михаила Саакашвили, против которого в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, задержали 1 октября. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует его. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.