Объявивший голодовку Саакашвили согласился на госпитализацию

12:46
Фото: Georgian Interior Ministry Press Service via AP
Объявивший в тюрьме голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на госпитализацию, чтобы сохранить здравый ум и работоспособность. Об этом сообщает РИА Новости.
"Пока я нахожусь в заключении, я не получу еды ни в каком виде и готов даже умереть. В то же время я хочу сохранить здравый ум и работоспособность. Поэтому я согласен на медицинское вмешательство врачей", – зачитал послание политика его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.
Голодающий 20-й день Саакашвили отметил, что помощь врачей даст ему возможность бодрствовать и участвовать в текущих политических событиях и помогать Грузии, пусть даже и в ограниченной мере.
Накануне Саакашвили посетил медицинский консилиум, созданный по указу грузинского минздрава. Врачи рекомендовали госпитализировать экс-президента страны.
Ранее адвокат экс-президента Грузии Бека Басилая рассказал, что состояние находящегося в тюрьме Саакашвили ухудшается из-за объявленной голодовки. Он заявил, что Саакашвили силен, но дальнейший голод и недопуск врача спровоцируют серьезные проблемы со здоровьем.
Михаила Саакашвили, против которого в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, задержали 1 октября. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует его. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Саакашвили сообщил, что не успел доесть хинкали перед задержанием
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