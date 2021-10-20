Саакашвили предъявили новое обвинение о незаконном пересечении границы – СМИ

20:12
Фото: АР/Georgian Interior Ministry Press Service
Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение экс-президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщает местный телеканал Mtavari Arxi.
Отмечается, что новое обвинение Саакашвили выдвинули в тюрьме города Рустави. Туда прибыл прокурор, который зачитал постановление в присутствии адвокатов обвиняемого.
Михаила Саакашвили, против которого в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, задержали 1 октября. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует его. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Прокурор Кока Кацитадзе рассказал, как Михаил Саакашвили приехал из Украины в Грузию. По его словам, он прибыл в страну на пароме под названием "Вильнюс" поздно вечером 28 сентября. Из порта экс-главу Грузии вывез трейлер фирмы SCANIA, принадлежащий компании IKA TRANS
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