В Грузии задержали 4-го подозреваемого по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили

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В Грузии задержали четвертого подозреваемого по делу о незаконном пересечении государственной границы бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"Полиция в рамках расследования дела Саакашвили по обвинению в укрывательстве преступления задержала еще одного человека", – говорится в сообщении.

Ранее правоохранители уже задержали троих подозреваемых по аналогичному обвинению.

Против Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел. Политика задержали 1 октября. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует его. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

В тюрьме экс-президент Грузии объявил голодовку. Из-за этого его состояние ухудшается, рассказал ранее адвокат Бека Басилая.

14 октября Саакашвили заявил, что вернулся в страну из-за чувства тоски. Он также сообщил, что до своего ареста тайно находился в Грузии четыре дня и успел посетить Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути и регион Самегрело.