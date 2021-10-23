Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили сделали переливание крови

Фото: ТАСС/Архип Верещагин

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили сделали переливание крови. Об этом рассказал его личный врач Николоз Кипшидзе, передает "Интерфакс".

По его словам, один из параметров анализа крови у экс-президента оказался плохим. Накануне вечером тюремные врачи и бригада реанимобиля помогли Кипшидзе провести процедуру переливания крови.

"Сейчас состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное, лучше, чем было вчера", – добавил врач.

Он убежден, что экс-президента необходимо госпитализировать в городскую клинику под наблюдение врачей, поскольку "кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно".

Михаила Саакашвили, против которого в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, задержали 1 октября. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует его. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

20 октября Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы. Отмечалось, что новое обвинение выдвинули в тюрьме города Рустави.

