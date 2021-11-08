Мать Саакашвили сообщила, что его вывезли из тюрьмы на вертолете в неизвестном направлении

17:36
Фото: AP Photo/Shakh Aivazov
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете, который вылетел в неизвестном направлении, сообщила журналистам его мать Гиули Аласания.
По ее словам, она в течение дня добивалась встречи с сыном, однако руководство тюрьмы проигнорировало просьбы.
"Они выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали. Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолет, но куда забрали, не знаю, посмотрим", – цитирует женщину РИА Новости.
В то же время грузинские СМИ сообщают, что Саакашвили перевозят из Руставской тюрьмы в Горийский военный госпиталь.
Личный врач бывшего президента Николоз Кипшидзе напомнил, что Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Консилиум врачей рекомендовал его госпитализировать.
"У нас состоялся консилиум. Консилиум единогласно принял решение о том, чтобы больной был незамедлительно доставлен в профильное медицинское учреждение", – сказал Кипшидзе.
Он добавил, что медики также обсудили результаты анализов экс-президента. По его словам, некоторые параметры ухудшились, а некоторые все еще в норме.
1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе утверждал, что Саакашвили прибыл на территорию страны, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.
20 октября Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы. Отмечалось, что новое обвинение выдвинули в тюрьме города Рустави.
Саакашвили объявил голодовку в тюрьме и заявил, что "готов даже умереть". Позднее политик согласился на госпитализацию, спустя три дня ему сделали переливание крови.
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