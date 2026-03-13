Голикова рассказала о росте рождаемости в 18 регионах

В России удается сохранять уровень рождаемости, несмотря на общемировые тенденции. Например, 18 регионов уже показали прирост, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой коллегии министерства труда и социальной защиты.

"В рамках демографической повестки все-таки удается удерживать показатель рождаемости от существенного снижения", – цитирует ее выступление News.ru.

В настоящее время, по наблюдениям вице-премьера, высокие положительные показатели зафиксированы в Севастополе, Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе, Ленинградской, Калининградской и Рязанской областях. Также в числе лидеров оказались Кабардино-Балкария, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чукотский автономный округ.

Рекордные показатели по рождаемости демонстрируют арктические регионы России, обращал внимание ранее Владимир Путин. В связи с этим президент поручил подробно проанализировать опыт этих субъектов, чтобы понять, за счет каких мер и механизмов им удается добиваться таких успехов в соответствующем вопросе.

Вместе с тем глава государства уже неоднократно говорил, что развитие демографической ситуации и поддержка населения РФ остаются ключевыми приоритетами страны на долгосрочную перспективу. В частности, лидер подчеркивал важность строительства современных, хорошо оснащенных медучреждений, включая больницы, поликлиники, онкологические центры и диагностические лаборатории, поскольку они играют важную роль в поддержке семей.