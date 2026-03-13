Голикова заявила, что охваченные соцконтрактом 44% россиян вышли из бедности

Более 44% россиян, охваченных социальным контрактом, вышли из бедности по итогам прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минтруда.

"Количество таких социальных контрактов для многодетных семей составило 50%", – подчеркнула политик.

По ее мнению, нужно усиливать работу по выводу граждан из бедности, обеспечивая максимальную эффективность использования соцконтракта в качестве инструмента.

Соцконтракт – это соглашение между государством и гражданином (или семьей), чей доход ниже прожиточного минимума в регионе. В рамках контракта государство предоставляет не только финансовую помощь, но и разрабатывает индивидуальную программу социальной адаптации.

Ранее Владимир Путин заявил, что уровень бедности в стране к 2036 году должен стать ниже 5%. По его словам, структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат – это базовые условия для сокращения бедности и неравенства в обществе.