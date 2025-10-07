Глава Минтруда Котяков предложил бороться с бедностью по "принципу двух ключей"

Фото: depositphotos/nvl-3

Государство готово помогать россиянам в сложных финансовых ситуациях, но при этом важно, чтобы граждане сами прилагали усилия для улучшения своего положения. Об этом заявил министр труда Антон Котяков в беседе с РБК.

Глава Минтруда пояснил, что такой подход называется "принципом двух ключей". То есть россияне, оказавшиеся в сложной ситуации из-за инвалидности, болезни или нетрудоспособности, могут рассчитывать на господдержку. Однако власти также имеют право выяснить причины отсутствия занятости у претендующего на помощь трудоспособного человека, который официально не работает.

Вместе с тем Котяков отметил, что Минтруд, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Фонд обязательного медицинского страхования исследуют численность и возрастной состав россиян трудоспособного возраста, которые официально не трудоустроены. Министр пояснил, что это дает возможность "почти в персонифицированном режиме" выявлять отсутствующих на рынке труда.

"Исходя из этого, можно строить анализ по демографическим группам", – добавил он.

Глава ведомства напомнил, что минимальная планка заработка и трудовой доход, которые должен получать гражданин для госпомощи, уже введены в рамках единого пособия. Зачастую такой доход формируется при неполной занятости, и основной задачей, по словам министра, является создание условий для стабильного участия в рынке труда.

Ранее Владимир Путин обращал внимание, что уровень бедности в России снизился с 11,3 до 7,2% с 2014 по 2024 год. В некоторых дальневосточных регионах он упал ниже среднероссийских значений: в Сахалинской области сократился до 5,3%, Магаданской – до 5,9%, на Чукотке – до 4,4%.

При этом средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза за 10 лет и превысила 100 тысяч рублей. Путин подчеркнул, что экономика должна стать экономикой высоких зарплат с созданием квалифицированных рабочих мест.