Уровень бедности в России снизился до 7,2% за 10 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уровень бедности в России снизился с 11,3 до 7,2% с 2014 по 2024 год. В некоторых дальневосточных регионах он упал ниже среднероссийских значений, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, уровень бедности в Сахалинской области сократился до 5,3%, в Магаданской области – до 5,9%, а на Чукотке – до 4,4%.

"Да, в большинстве из них он пока выше, чем в среднем по России, здесь есть над чем работать, однако в целом, подчеркну, динамика хорошая, позитивная", – отметил российский лидер.

По его данным, средняя зарплата на Дальнем Востоке за 10 лет увеличилась в 2,5 раза и превысила 100 тысяч рублей. Вместе с тем Путин указал, что российская экономика в будущем должна стать экономикой высоких зарплат, именно в этом и состоит смысл реализуемой властями стратегии.

"Развитие Дальнего Востока, Арктики, построение экономики будущего, должны вести к повышению благополучия людей и их доходов, к структурному изменению занятостей в пользу квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест", – добавил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года должен вырасти примерно на 20%. По словам депутата, индексация повлияет на зарплаты от 4 до 5 миллионов россиян.

Парламентарий напомнил, что минимальный размер оплаты труда рассчитывают каждый год по специальной методике. Он уверен, что даже с учетом подоходного налога МРОТ должен быть выше прожиточного минимума.

