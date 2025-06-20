Путин назвал снижение бедности в России рекордным за всю историю страны

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Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал снижение бедности в России рекордным за всю историю страны.

По данным главы государства, уровень бедности по итогам 2024 года составил 7,2%. При этом в настоящий период этот показатель продолжает снижаться, подчеркнул российский лидер, напомнив, что еще в 2000-м он фиксировался на уровне 29%.

"В такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллиона человек. По итогам 2024 года <...> это 10,5 миллиона человек", – отметил Путин.

Однако президент подчеркнул, что России еще есть к чему стремиться. Уровень бедности нужно снизить до 5%, указал он.

Глава государства также рассказал, что по итогам первого квартала 2025-го численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась более чем на 2 миллиона человек по сравнению с показателем прошлого года.

Несмотря на это, российский лидер указал на сохранение в стране проблемы социального неравенства. Однако он подчеркнул, что власти РФ последовательно решают ее и уже многое сделали для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан.

"Именно в качественной, структурно новой занятости ключ к повышению доходов граждан, семей, к сокращению социального неравенства", – подчеркнул Путин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме с отчетом о работе кабмина за прошлый год заявил, что рост реальных доходов россиян в 2024-м составил 8,4%. Борьбу с бедностью он назвал одним из главных приоритетов работы правительства.

