Мишустин отметил рост реальных доходов россиян на 8,4% в 2024 году

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Рост реальных доходов россиян в 2024 году составил 8,4%, что является рекордным показателем. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на выступлении в Госдуме с отчетом о работе кабмина за прошлый год.

Уровень бедности в стране кардинально снижен, отметил политик.

"Единое пособие с 2023 года у нас при рождении ребенка 50, 75 или 100% доплата идет по прожиточному минимуму, все охвачены. Результат этого – уровень бедности 7,2%", – пояснил он.

Борьбу с бедностью Мишустин назвал одним из главных приоритетов работы правительства. По его словам, численность граждан, которые получают доходы ниже границы бедности, снизилась на 1,7 миллиона человек в прошлом году.

"Мы дальше продолжим принимать все необходимые меры в этой области", – подчеркнул премьер-министр.

Ранее о снижении бедности сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, уровень бедности по результатам 2024 года стал самым низким за всю историю России. Особое внимание, уточнила она, уделяется снижению показателя бедности многодетных семей. В связи с этим будут донастраиваться меры поддержки.