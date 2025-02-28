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Средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 11 российских регионах по итогам прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему (ЕМИСС).

Согласно данным ЕМИСС, самые высокие заработные платы были зафиксированы на Чукотке – 185 тысяч рублей. Также большой доход был отмечен у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (164 тысячи рублей) и Москвы (162 тысячи рублей).

Помимо них, в список регионов, где средний заработок превышает 100 тысяч рублей, вошли Санкт-Петербург, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Якутия.

Между тем Владимир Путин на встрече с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил, что в России снизился уровень бедности. По словам президента, показатель находится на удовлетворительном уровне. Беглов, в свою очередь, отметил, что в городе удалось на треть сократить число бедных людей.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал Путину, что средняя заработная плата по Москве составляет 160 тысяч рублей. При этом Путин призвал не ослаблять внимание к теме заработка москвичей.