Мурашко: средняя зарплата врачей в России составила 123 тысяч рублей в 2024 году

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Средняя зарплата медицинских работников в России увеличилась с 80 тысяч до 123 тысяч рублей в период с 2019 по 2024 год. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме, передает РИА Новости.

Министр уточнил, что в 2023 году доход российских врачей составил 113 тысяч рублей. Кроме того, подчеркнул глава ведомства, средняя зарплата медперсонала выросла с 39 до 61 тысячи рублей за последние пять лет.

Между тем с 1 января 2025 года в стране проиндексировали зарплаты сотрудников бюджетной сферы на 13,2%. Заработные платы были проиндексированы у врачей, педагогов, соцработников, работников культуры, сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, а также работников лесных хозяйств.