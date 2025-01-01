Зарплаты бюджетников проиндексировали с 1 января

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Зарплаты сотрудников бюджетной сферы, а также пенсионеров были проиндексированы на 13,2% с 1 января, согласно бюджету Социального фонда РФ на 2025 год.

Заработные платы были проиндексированы у врачей, педагогов, соцработников, работников культуры, сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, а также работников лесных хозяйств.

Индексация при этом не коснулась депутатов, сенаторов и судей.

Ранее уже сообщалось, какие важные для страны нововведения вступят в силу в России с января 2025 года. Прежде всего, речь идет о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, а также повышении некоторых категорий соцвыплат и МРОТ.

С начала 2025 года примерно 9 миллионов работающих пенсионеров получат проиндексированную пенсию. При этом правительство сохранило за собой право еще увеличить пенсии, если рост цен по итогам года будет выше прогнозируемого индекса инфляции.