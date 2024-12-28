Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум повысят в России с 1 января 2025 года

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Важные для страны нововведения вступят в силу в России с января 2025 года. Прежде всего, речь идет о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, а также повышении некоторых категорий соцвыплат и МРОТ.

Рост пенсий

Индексацию пенсий работающим пенсионерам возобновят с 1 января 2025 года. Прибавка составит 7,3% и будет рассчитываться от той суммы, которую гражданин получал бы, если не занимался трудовой деятельностью. При этом правительство сохранило за собой право еще увеличить пенсии, если рост цен по итогам года будет выше этой цифры, рассказали в Социальном фонде России.

"Особенность механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации", – объяснили в ведомстве.

Причем уровень индексации будут считать не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы иметь, если бы не работал, добавили там.

Страховые пенсии в новом году вырастут на 7,3% – с 8 134 рублей 88 копеек до 8 728 рублей 73 копеек. Таким образом, вышедшие на заслуженный отдых будут получать в среднем более 24 000 рублей, а работающие – примерно 20 000.

Прибавка к пенсии в размере 1 200 рублей также предусмотрена для инвалидов I группы и пенсионеров старше 80: деньги пойдут на обеспечение ухода за ними. Мера не коснется инвалидов детства I группы, к выплатам которых каждый месяц добавляют пособие в связи с уходом за ними родителем или опекуном.

Средства на уход будут перечислять непосредственно на счета тех, кто в нем нуждается. Ранее же компенсации переводили оказывающим такую помощь, если у них было заявление и письменное подтверждение от получающих поддержку.

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 16,6% – до 22 440 рублей. Таким образом, с 1 января 2025 года месячный оклад сотрудника на полной ставке не может быть меньше этой цифры, подчеркивала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко. Также МРОТ влияет в том числе и на размер пособий по временной нетрудоспособности, соцвыплат, налогов, штрафов и других платежей, объясняла специалист.

В то же время существует практика региональных МРОТ. К примеру, в Москве минимальная зарплата с начала 2025 года составит 32 916 рублей.

Также в начале января в России проиндексируют прожиточный минимум. Для трудоспособных граждан он составит 19 329 рублей, для пенсионеров – 15 250, а для детей – 17 201.

Льготы для семей участников СВО

С 1 января 2025 года семьи погибших участников специальной военной операции с детьми начнут получать две пенсии. Притом если раньше предельный возраст ребенка для такой льготы составлял 8 лет, то теперь – 23.

Таким образом, не вступившие в повторный брак супруги бойцов СВО смогут рассчитывать на две выплаты – страховую и по потере кормильца. Средства будут начисляться независимо от возраста, трудоспособности, сферы занятости и дохода женщин.

Путевки для детей-инвалидов

Обязательные квоты на инклюзивный отдых в оздоровительных учреждениях для детей-инвалидов вводятся в России с 1 января 2025 года. Теперь регионы обязуются обеспечить равные условия для пребывания в лагерях и санаториях как для обычных школьников, так и тех, у кого есть ограничения по здоровью. Распределение будет осуществляться исходя из наличия в учреждении необходимого оборудования и условий проживания для инвалидов.

Новая налоговая система

С 1 января 2025 года в России будут применять прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Новая система состоит из пяти ступеней. Прежней ставкой в 13% облагается заработок размером не более 2,4 миллиона рублей в год, а вот далее значения возрастают:



15% – на доход от 2,4 до 5 миллионов рублей;

– на доход от 2,4 до 5 миллионов рублей; 18% – от 5 до 20 миллионов;

– от 5 до 20 миллионов; 20% – от 20 до 50 миллионов;

– от 20 до 50 миллионов; 22% – свыше 50 миллионов.

При этом размеры налоговых отчислений вне зависимости от зарплаты останутся на уровне 13% для участников СВО и работающих на Крайнем Севере или приравненных к нему районах. Кроме того, мера не затронет самозанятых: 4% с доходов граждан без статуса ИП или 6% от ИП и компаний при годовом лимите в 2,4 миллиона рублей.

Также новый закон предусматривает увеличение предельного размера дохода, который позволяет получать стандартные налоговые вычеты на детей, – с 350 до 450 тысяч рублей. Больше станет и сама выплата: на второго ребенка – до 2 800 рублей, на третьего и каждого последующего – до 6 000. Кроме того, с 6 до 12 тысяч рублей поднялся вычет для опекунов, попечителей и приемных родителей на каждого несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Те же нововведения касаются учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов до 24 лет, имеющих I или II группу инвалидности.

Плюс до 18 тысяч рублей в год возрастет вычет для россиян, сдающих нормативы ГТО, и тех, кто ежегодно проходит диспансеризацию.

Повышение штрафов за нарушение ПДД

Штрафы за нарушение ПДД вырастут в России с 1 января 2025 года. В частности, за превышение скорости на 40–60 километров в час наказание составит 1 500–2 500 рублей вместо 1 000–1 500. Если же водитель превысит на 60–80 и более километров в час, ему придется заплатить 3 000–3 750 вместо 2 000–2 500 и 7 500 вместо 5 000 рублей.

Кроме того, за выезд на встречную полосу грозит штраф до 7 500 рублей (ранее 5 000), а за проезд на запрещающий сигнал светофора или аналогичный жест регулировщика – до 1 500 рублей вместо 1 000.

Еще одно изменение – скидка на оплату штрафа в течение 30 дней составит 25%, а не 50%, как сейчас. Более подробно обо всех нововведениях можно прочитать здесь.

Повышение пошлин и акцизов

С начала января в России увеличатся госпошлины на юридические процедуры для физлиц:



регистрация сделок с недвижимостью – с 2 до 4 тысяч рублей;

смена ФИО – с 1,6 до 5 тысяч рублей;

расторжение брака (с каждой стороны) – с 650 до 5 тысяч рублей;

изменение и исправление свидетельств органов ЗАГС – с 650 до 700 рублей;

изготовление дубликата свидетельства о рождении, браке, разводе или смерти – с 350 до 500 рублей;

получение справки из архивов ЗАГСа – с 200 до 350 рублей.

Вместе с тем возрастут налоговые ставки по акцизам на отдельные категории товаров:



на крепкие алкогольные напитки с долей спирта свыше 18% – с 643 до 740 рублей;

на сидр, пуаре, медовуху и пиво крепостью от 0,5 до 8,6% – 30 рублей за литр, а на пиво с долей спирта свыше 8,6% – до 56;

на сладкие напитки, содержащие более 2 граммов сахара, – с 7 до 10 рублей за литр;

на сигареты и папиросы: не ниже 4 000 рублей за тысячу штук.

Также вырастет акциз на автомобили с двигателем мощностью свыше 90 лошадиных сил и мотоциклы свыше 150 лошадиных сил – в среднем на 4%.

Запрет рекламы для блогеров

С 1 января 2025 года некоторым владельцам телеграм-каналов и всевозможных пабликов запретят размешать на своих страницах в соцсетях рекламу и предложения по финансированию. Ограничения предусмотрены для пользователей с аудиторией свыше 10 тысяч человек, которые не передали в Роскомнадзор сведения на регистрацию в специальном реестре с целью деанонимизации.

Речь идет о любых блогерах вне зависимости от их контента и направления деятельности бизнеса.

