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Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений ПДД. Документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

Так, скидка на оплату штрафа в течение 30 дней составит 25%, а не 50%, как сейчас. За превышение скорости на 20–40 километров в час будет грозить штраф в 750 рублей вместо 500 рублей.

За превышение скорости на 40–60 километров в час штраф составит 1 500–2 500 рублей вместо 1 000–1 500 рублей. Аналогично повышается санкция за превышение порога разрешенной скорости на 60–80 и свыше 80 километров в час. Данные штрафы возрастут на 1 000–1 250 и 2 500 рублей соответственно.

За выезд на встречную полосу грозит штраф до 7 500 рублей (ранее 5 000 рублей), за проезд на запрещающий сигнал светофора или аналогичный жест регулировщика – до 1 500 рублей (ранее 1 000 рублей).

Кроме того, движение по полосе для маршрутного транспорта штрафуется в размере 2 250 рублей, за выезд на встречную полосу грозит штраф 7 500 рублей, за отказ от медосвидетельствования и управление авто в состоянии опьянения – до 45 000 рублей.

В это же время число нарушений ПДД возле Белорусского вокзала в Москве за год сократилось на 40%. Этого удалось достичь за счет круглосуточного контроля МАДИ. Это не только повысило пропускную способность у вокзала, но и сократило вероятность аварий на Лесной улице, Бутырском и Грузинском Валу.

