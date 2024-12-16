Количество нарушений ПДД возле Белорусского вокзала сократилось в 2024 году на 40%

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С начала 2024 года количество нарушений правил дорожного движения у Белорусского вокзала сократилось на 40%, передает пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что из-за круглосуточного контроля МАДИ столичные водители стали чаще соблюдать ПДД, в том числе требования запрещающих остановку и стоянку знаков. В результате была увеличена пропускная способность вблизи вокзала, а также сокращены риски возникновения аварий на улицах Лесной, Бутырском и Грузинском Валу.

"В преддверии новогодних праздников и в связи с большим потоком туристов просим автомобилистов заранее планировать маршрут и выбирать место парковки. Помните, стоянка под запрещающими знаками и на тротуарах мешает всем участникам дорожного движения и повышает аварийность", – подчеркнул заммэра по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов.

Ранее в столичном управлении ГАИ заявили, что аварий с участием автомобилей каршеринга стало заметно меньше. Специалисты это связывают с тем, что люди стали аккуратнее ездить на арендованных машинах.