Юрист Билялова предупредила о штрафах за грязный автомобиль

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Автомобилистам могут выписать крупные штрафы за грязные фары и регистрационные номера, рассказала Москве 24 юрист Анастасия Билялова.

По закону водитель обязан следить за чистотой регистрационных знаков, напомнила эксперт.



Анастасия Билялова юрист За грязные фары и нечитаемый номер автомобиля можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Если же водитель испачкал номера специально с целью их скрыть, ответственность будет строже.

"Когда загрязнение фрагмента регистрационного знака не связано с погодными условиями или процессом движения, допускающим самозагрязнение, водителю могут назначить штраф 5 000 рублей или лишить права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев", – указала юрист.

Кроме того, к ответственности могут привлечь, если от колес отлетают куски грязи и пачкают дорожное покрытие. Штраф в этом случае – от 5 000 до 10 000 рублей, заключила эксперт.

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