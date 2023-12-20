Эксперт рассказал, как предотвратить запотевание стекол автомобиля зимой

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Использование кондиционера в автомобиле поможет предотвратить запотевание стекол зимой. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он объяснил, что кондиционер осушает воздух, тем самым понижая влажность в салоне. Кроме того, его нужно включать, чтобы к весне он не сломался.

"И печка, и кондиционер могут работать одновременно. Если у кого-то климат-контроль, просто не отключайте кнопку кондиционера", – подчеркнул эксперт.

Также необходимо регулярно протирать стекла автомобиля снаружи и изнутри, менять салонные фильтры, отметил Хайцеэр. По его словам, на внутренней стороне стекла появляется налет из пыли, а также отложения табачного дыма у тех, кто курит.

Отмечается, что стекло становится мутным, так как влага ложится на мелкодисперсную пыль, а налет еще больше ее удерживает. При этом тряпки для разных сторон стекла должны также быть разными, их стоит чаще стирать.

Эксперт напомнил, что следить нужно за чистотой и сухостью салонных ковриков, потому что на них скапливаются, а затем испаряются снег и вода. Их необходимо встряхивать и осушать.

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