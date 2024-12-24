В ГД внесен проект о штрафах за задержку в сообщении об изменениях в дорожном движении

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты ГД от фракции ЛДПР вместе с председателем Леонидом Слуцким внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает штрафовать муниципальных чиновников за несвоевременное информирование об изменениях в схеме дорожного движения. Об этом говорится в телеграм-канале партии.

По закону, власти должны уведомлять граждан об изменениях за 20 дней до вступления изменений в силу, но ответственность за нарушение этого срока не предусмотрена. Депутаты предложили наказывать за такие проступки не только чиновников, и но и собственников дорог. Инициатива уже получила положительный отзыв правительства.

Если законопроект примут, то штрафы для физических лиц составят 10 тысяч рублей, юридических – 70 тысяч рублей, а должностных – до 20 тысяч рублей. По задумке парламентариев, это обяжет чиновников своевременно публиковать новую схему проезда на стендах, а также на официальных сайтах, что снизит число ДТП и заторов.

Ранее в ГД предложили начать наказывать водителей за блокирование машин скорой помощи. Такие меры могут применяться, в том числе, за блокирование въездов в больницы и лечебные учреждения.

