Депутат Чернышов предложил наказывать водителей за блокирование машин скорой помощи

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В России могут начать наказывать водителей за блокирование машин скорой помощи. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА Новости.

Обращение с предложением ввести уголовную ответственность депутат направил Генпрокурору РФ Игорю Краснову. В документе отмечается, что такие меры могут применяться за умышленное затруднение движения автомобилям скорой помощи. К этому также относится блокирование въездов в больницы и лечебные учреждения.

По словам Чернышова, действующие штрафы и административное лишение водительских прав не останавливают нарушителей. В связи с этим он призвал создать более жесткие и четкие нормы для решения подобных вопросов.

"Необходимо понимать, что каждая секунда в таких ситуациях может иметь решающее значение для жизни человека. Существующие меры, такие как штрафы или административные санкции, не стали достаточной преградой для тех, кто сознательно нарушает правила", – сказал Чернышов.

Он также добавил, что уточнение состава преступления поможет не только улучшить правоприменительную практику, но и станет сигналом о том, что подобное поведение будет строго наказываться.

С 1 января следующего года в России могут вырасти штрафы на нарушение ряда правил дорожного движения. К примеру, штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагается увеличить с 1 до 1,5 тысячи рублей, также изменится вилка штрафов за превышение скорости.

Кроме того, штрафы предлагается поднять за нарушение правил буксировки или перевозок грузов, правил движения крупногабаритного транспорта.

