"Ведомости": в России вырастут штрафы за нарушение ПДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 января следующего года в России могут вырасти штрафы на нарушение ряда правил дорожного движения. Соответствующие поправки к КоАП разрабатываются в правительстве, сообщает газета "Ведомости".

Так, штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагается увеличить с 1 до 1,5 тысячи рублей, а за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление – с 30 до 45 тысяч рублей. Также изменится вилка штрафов за превышение скорости: вместо 500–5 000 рублей будет 750–7 500 рублей. Аналогичное повышение ждет и за несоблюдение требований дорожных знаков.

Кроме того, штрафы предлагается поднять за нарушение правил буксировки или перевозок грузов, правил движения крупногабаритного транспорта. За причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф может увеличиться с 2,5–5 тысяч рублей до 3,7–7,5 тысячи, а среднего – с 10–20 тысяч до 15–30 тысяч.

Предлагаемые поправки касаются не только штрафов, но и возможности оплачивать их со скидкой. Сейчас при нарушении большинства ПДД водитель в течение 20 дней может заплатить половину штрафа. После принятия изменений нужно будет платить 75% от штрафа, при этом срок льготной оплаты вырастет до 30 дней. Как рассказал изданию близкий к правительству источник, "культура оплаты штрафа со скидкой и в электронном виде уже достаточно глубоко укоренилась", поэтому свою цель она достигла.

Собеседник газеты отметил, что даже после повышения размера штрафов РФ будет находиться на "общемировом уровне" по этому показателю. Например, как уточнил доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко, в Германии штрафы за превышение скорости варьируются от 10 до 680 евро, а в США – от 100 до 500 долларов.

В Финляндии штрафы привязаны к доходу водителя, что делает наказание более справедливым, подчеркнул он. В Саудовской Аравии в дополнение к денежному штрафу нарушитель наказывается тремя днями тюремного заключения.

Размер штрафов предлагается повысить по самым частным у нарушителей статьям КоАП, указал источник издания, близкий к правительству. К примеру, на штрафы в 500 рублей за превышение скорости на 20–40 километров в час приходится 73% из них.

Со ссылкой на международный опыт собеседник отметил, что на принятие "сознательного решения о нарушении или не нарушении ПДД" влияют два основных фактора – неотвратимость наказания и величина ответственности. Более того, сейчас размер штрафов за многие нарушения не является достаточным сдерживающим фактором для водителей, считает он.

Эксперты обратили внимание, что собранные со штрафов средства направляются в региональные бюджеты. Собеседник издания отметил, что часть этих денег планируется вкладывать в развитие дорожной инфраструктуры.

По словам доцента базовой кафедры управления государственным и муниципальным имуществом ИГСУ РАНХиГС Александра Бородина, почти треть дорог регионов нуждается в ремонте. Порядка 75% собранных сумм остаются в регионах и, соответственно, будут направлены на развитие местной дорожной сети, пояснил он.

Ранее в Госдуме предложили мгновенно оповещать водителей о нарушении ПДД. Согласно законопроекту, люди будут получать уведомления о штрафах за превышение скорости в реальном времени.

Авторы инициативы утверждают, что это повысит внимательность водителей на дороге. В случае нарушения ПДД автомобилисты увидят красный сигнал, который будет свидетельствовать о штрафе.