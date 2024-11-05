В Госдуме предложили увеличить в 40 раз штраф водителям за шум от автомобилей

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Партия ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направила в правительство России проект об увеличении штрафа в 40 раз, до 20 тысяч рублей, водителям за шум от автомобилей и мотоциклов в 96 децибел, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.

Кроме того, проект предполагает повышение штрафа до 30 тысяч рублей для должностных лиц, которые допустили использование транспортного средства.

Авторы проекта обращают внимание, что в настоящее время существует административная ответственность за использование механических транспортных средств, уровень шума или содержание загрязняющих веществ в выбросах которых превышает установленные нормы. Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей. Также предусмотрена ответственность за допуск таких транспортных средств к эксплуатации, размер штрафа в этом случае варьируется от 500 до 1 000 рублей.

"Если выйти на любую дорогу в Москве и произвести замер шума, то почти везде показатели будут очень высокие. В 2022 году была приведена статистика самых шумных городов России. В список попали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень", – отметил депутат ГД Дмитрий Свищев.

По мнению парламентариев, предлагаемые размеры административных штрафов соответствуют ожиданиям общества в отношении создания благоприятной городской среды, обеспечения тишины и спокойствия граждан, а также уменьшения негативного влияния транспортных средств.

Ранее стало известно, что на столичных стройках опробуют разные методы снижения шума: от закупки тихого строительного оборудования до применения средств шумопонижения. Ежегодно департамент природопользования и Мосгосстройнадзор получают порядка шести тысяч жалоб на шумные строительные работы на почти 950 объектах.

В рамках пилотного проекта будут применяться современные подходы и технологии по трем ключевым направлениям. Для снижения шума от техники предлагается использовать современное оборудование с низкими шумовыми характеристиками, переходить на электродвигатели, устанавливать глушители, жестко закреплять детали и применять уплотнители.