Кабмин РФ увидел угрозу в идее о маячке для уведомления водителя о превышении скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кабмин увидел угрозу в возможном появлении специального маячка в авто, который бы указывал на превышение скорости. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на текст заключения правительства России.

Группа депутатов Госдумы ранее предложила законопроект, по которому специальный красный сигнал уведомлял бы водителей о нарушении правил дорожного движения, зафиксированном спецсредствами. Тогда водитель мог бы сразу узнать о своем нарушении, а не через несколько дней.

Однако в правительстве считают, что реализация законопроекта может повлечь за собой угрозу безопасного движения, так как красный сигнал будет отвлекать водителя от органов управления. Кабмин посчитал избыточным такую модернизацию, также это понесет за собой нагрузку на бюджеты российских регионов, поэтому проект требуется отправить на доработку.

Ранее страховщики предложили при ремонте по ОСАГО увеличить максимальное расстояние от места жительства потерпевшего до станции технического обслуживания (СТО) в два раза, до 100 километров. Они также высказали идею разрешить компаниям выдавать направление на ремонт в сервис, выбранный клиентом, даже если у страховой с ним не заключен договор.

